بريد الوطن.. أماكن لا تُنسى: قصر البارون وحواديت الغموض

فى رحلتنا اليوم سوف نتجول بين أرجاء الماضى، ونفتش فى ثناياه عن قصر من القصور المميزة، والذى أثيرت حوله القصص الغامضة، هذا القصر هو قصر البارون، ولكن دعونا نعرف من هو البارون صاحب القصر، وما هى حواديت الغموض حول القصر، هو إدوارد إمبان، أما «البارون» فهو لقب منحه إياه ملك فرنسا تقديراً لمهجوداته فى إنشاء مترو باريس، وكان يفكر كيف وأين يبنى بيته الذى أراد أن يجعله فريداً من نوعه، إلى أن اهتدى إلى فكرة كان قد استوحاها من قصر صممه مهندس يُدعى ألكسندر مارسيل فى العاصمة الفرنسية، وكان تصميم القصر يجمع بين الطراز الأوروبى والطراز الهندى، فاشترى البارون من المهندس فكرة التصميم، وقرر أن ينقله إلى مصرنا الحبيبة، التى انجذب إليها منذ أن دخلها وقرر ألا يتركها، أما عن القصر فقد اختاره الباورن متاخماً للقاهرة وقريباً من السويس، وبناه على ربوة عالية، وتم تزيين شرفات القصر بتماثيل مرمرية على شكل أفيال وبه برج يدور على قاعدة متحركة ليتيح للجالس رؤيته من كافة نواحيه، والقصر مكون من طابقين وملحق صغير تعلوه قبة كبيرة، أما جدران القصر فكانت تحمل تماثيل لراقصات من الهند، وأفيال لرفع النوافذ المرصعة بقطع من الزجاج البلجيكى، وفرسان يحملون السيوف، وحيوانات أسطورية متكئة على جدران القصر.

أما عن الغموض حول القصر فترددت أقاويل حول سماع أصوات نقل الأثاث من الحجرات فى منتصف الليل والأضواء التى كانت تضاء فى الساحة الخلفية ثم تنطفئ فجأة.

مينا سمير

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