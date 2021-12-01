«التموين»: توصيل الغاز لـ189 مخبزا بالجيزة بنهاية ديسمبر

تنتهي مديرية التموين بمحافظة الجيزة، خلال الأيام المقبلة، من المرحلة الأولى لمشروع توصيل الغاز للمخابز، حيث تستهدف المديرية خلال هذه المرحلة توصيل الغاز لـ189 مخبزا.

1850 مخبزا في محافظة الجيزة

من جانبه، قال بلال محمد، مسؤول مشروع «جمعيتي» بمديرية التموين بالجيزة والمنسق الإعلامي للمديرية، إنه تم توصيل الغاز لـ170 مخبزا من المخابز المستهدفة في المرحلة الأولى، والتي تستهدف توصيل الغاز لـ189 مخبزا، وذلك من بين 1850 مخبزا على مستوى المحافظة سيتم توصيل الغاز لها تباعا على عدة مراحل.

انتهاء المرحلة الأولى لتوصيل الغاز للمخابز بالجيزة بنهاية 2021

ونوه مسؤول مشروع «جمعيتي» بمديرية التموين بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن المرحلة الأولى ستنتهي بنهاية العام الجاري لإتمام توصيل الغاز لجميع المخابز المستهدفة، بعد إتمام توصيل الغاز لعدد 189 مخبزا ضمن المرحلة الأولى.

وذكر بلال محمد، أن توصيل الغاز للمخابز هو أحد المشاريع الناجحة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، والذي يهدف إلى توفير العملة الأجنبية التي يتم من خلالها استيراد السولار من الخارج، مضيفا أن الغاز باعتباره مصدر دائم للوقود سيؤدي في النهاية إلى استمرارية إنتاج رغيف الخبز، وعدم تأثره بالتقلبات التي تطرأ على أسعار الوقود العالمية.

وزارة التموين تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا

وتنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية يوميا 270 مليون رغيف خبز بلدي مدعم، من خلال ما يقرب من 30 ألف مخبز، حيث تخصص الحكومة من خلال بطاقات التموين 5 أرغفة يوميا حصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر.

وتشترط وزارة التموين على المواطنين خلال صرف الخبز المدعم، أن يتم صرفه من المخبز البلدي الكائن في مخافظة صدور البطاقة التموينية فقط.