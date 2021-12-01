من 40 ألف منفذ.. مستحقو دعم التموين يصرفون مقررات ديسمبر اليوم

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، من خلال 40 ألف منفذ موزعة ما بين منافذ بدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات ‏الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات، في صرف السلع التموينية المستحقة لشهر ديسمبر، وذلك للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين لبطاقات التموين الذكية.

وزارة التموين تضخ 32 سلعة غذائية وغير غذائية

وتبلغ عدد السلع التموينية التي تضخها وزارة التموين لمنافذ الصرف خلال شهر ديسمبر الجاري، 32 سلعة ‏ما بين سلع أساسية مثل «الأرز والزيت والسكر»، وسلع اختيارية حرة مثل «المكرونة والدقيق العدس والفول ومساحيق ‏الغسيل والبسكويت» وغيرها من السلع الأخرى المعتمدة ضمن قائمة السلع التموينية.

64 مليون مواطن يستحقون الدعم شهريا

ويبلغ عدد مستحقي الدعم التمويني على مستوى الجمهورية 64 مليون مواطن مدرجين على 23 بطاقة تموينية مفعلة يحق لها صرف المقررات شهريا طبقا لحصة كل بطاقة والتي تختلف باختلاف عدد أفراد كل بطاقة، حيث يحصل الفرد على مبلغ 50 جنيها دعما شهريا من الحكومة يتم صرفهم في صورة سلع.

ويبلغ قيمة الدعم الذي تنفقه الدولة على التموين شهريا لتلبية احتياجات ‏المواطنين إلى 3 مليارات ‏جنيه بإجمالي 36 مليار جنيه سنويا، طبقا لما أكده أحمد كمال معاون وزير التموين و‏المتحدث الرسمي للوزارة.

فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، على توافر جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات والتي تصرف على بطاقات الدعم التمويني‏، والتي تم ضخها لمنافذ صرف السلع من قبل ‏مخازن الشركة العامة للجملة والشركة المصرية للجملة، حيث يتم ضخ يوميا 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، و1000 طن مكرونة، و1000 طن أرز، من أجل سد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.