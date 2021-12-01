بريد الوطن.. سكر التموين

الجسم سارح ف الشوارع حُر

والروح بتنزف وحدة ف الزنازين

والخوف كمين بيقلعك صبرك على الدنيا

وقميصك المدّارى فيه عيوبك

ويفك من عمرك سنين تانية

لتكون مخبى الفرح ف جيوبك

ويجبرك تخفى ابتسامتك قهر ف بطاقتك

وكأن لون الفرح مش منك وفوق طاقتك

ولو ابتسمت ف وش الدنيا تتعفّر

والخوف يزن ف لحظة ويصفّر

ويفتشوك تانى.. ويقلعوك تانى

يا سكر التموين

نجلاء نعيم

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