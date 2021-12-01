بريد الوطن.. وجِّه باستثناء «أبوتشت» من شرط التطوع للتدريس

نعانى نحن أهالى مركز أبوتشت بمحافظة قنا من وجود عجز صارخ فى عدد المعلمين المتخصصين بمدارس الإدارة التعليمية، ويتم إسناد الحصص لحين سد العجز لغير المتخصصين، ومستواهم العلمى والمهنى متدنٍّ، ثم قررت الوزارة سد العجز بالأجر بالحصة والتطوع دون مقابل مادى، واشترط القرار الوزارى أن من يعمل بالحصة لا بد أن يكون سبق له العمل بالتدريس، وينطبق ذلك على من سبق لهم التدريس ضمن مسابقة 36 ألف معلم، نناشد وزير التعليم استثناء إدارة أبوتشت التعليمية من شرط التطوع، والسماح لجميع الخريجين المتقدمين المتخصصين للتقدم للعمل بالأجر بالحصة لصالح العملية التعليمية.

عن الأهالى: عمر السمان محمود

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