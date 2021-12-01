نشأت الديهي: صراع دولي بين واشنطن وبكين على إثيوبيا

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك مواجهة حامية وكر وفر بين قوات الجيش الإثيوبي بقيادة آبي أحمد وقوات جبهة تحرير إقليم التيجراي، موضحًا أن آبي أحمد نشرة تغريدة هنأ فيها الشعب الإثيوبي بما تحقق من انتصارات في الحرب ضد إقليم التيجراي، مؤكدًا أن وزير الخارجية الصيني توجه لزيارة إثيوبيا والتقي بالقائم بأعمال رئيس الحكومة وزير الخارجية الإثيوبي، وأكد دعمه لإثيوبيا ورفضه وحكومته أي تدخل أجنبي غربي في الشأن الداخلي لإثيوبيا.

الصين توجهت لدعم النظام الإثيوبي

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الصراع الدولي والتنافس الرهيب على الأراضي الإثيوبية بين واشنطن وبكين واضح جدًا، مشددًا على أن المواقف نسبية طبقًا لمصالح أي دولة، فأمريكا تهدد جميع الأطراف من توسعة العمليات وتدعو للحوار، والصين توجهت لدعم النظام الإثيوبي.

وأوضح أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، قال في تصريحات له إن القاهرة لم تقدر السخاء الإثيوبي في التعامل في مسيرة مفاوضات السد، وأن إثيوبيا دعت مصر والسودان للتفاوض بشأن سد توليد الطاقة الكهرومائية على نهر ينبع من أراضيها، ولكن مصر لا تعترف بسخاء إثيوبيا وتفاهماتها للتفاوض بحسن نية، كما أن تصريح دينا مفتي لا يحتاج لتعليق مؤدب، ويتطلب تعليقا يليق به بنفس قدر الحماقة الذي حيك به.

مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا

وأكد الإعلامي نشأت الديهي أن مصر في جميع المناسبات والفعاليات تؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وأننا لسنا ضد التنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب دول المصب، ولكن هناك نوعا من التعنت الإثيوبي الواضح للعيان.