عناوين مراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز بالمحافظات.. مجانا وسري

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عناوين مراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز، والذي يحتفل به العالم في الأول من ديسمبر من كل عام، حيث يتحد الجميع في كل بقاع العالم ليبدون دعمهم للمصابين بهذا المرض والمتأثرين به، ولإحياء ذكرى من قضوا بسببه، موضحة طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز.

وذكرت الوزارة، أن مصر بدأت جهودها لمكافحة الإيدز منذ ما يقرب من 25 عاما، حيث تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالوزارة، مع أول ظهور حالة مصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز إلى التخطيط والإشراف على جميع أنشطه مكافحة الإيدز، من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان وجميع القطاعات الحكومية المختلفة والهيئات الدولية، وكذلك المجتمع المدني للعمل على تقليل فرص العدوى بالفيروس.

عناوين مراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز على مستوى الجمهورية

وتوفر وزارة الصحة والسكان المصرية، اختبار الإيدز مجاناً في مراكز الفحص والمشورة، مع ضمان سرية، وخصوصية العميل، وجاءت عناوين مراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز كالتالي:

ـ مركز طبي النحال، في شارع خالد بن الوليد، الزقازيق، محافظة الشرقية.

ـ مستشفى حمايات الاسكندرية، بمحافظة الاسكندرية.

ـ مستشفى كفر الشيخ العام، أسفل بنك الدم الرئيسي، بمحافظة كفر الشيخ.

ـ مستشفى حميات دمياط، بمحافظة دمياط.

ـ مستشفى حميات بنها، بمحافظة القليوبية.

ـ مركز صحة ميت عقبة، شارع السودان أمام مستشفى سوزان مبارك الدور الثالث، بمحافظة الجيزة.

ـ المركز الحضري بالرويسات، شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

ـ المركز الطبي بأبو الريش، عزبة سعد الدور الثالث، دمنهور، بمحافظة البحيرة.

ـ خلف مستشفى الصدر، بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية.

ـ المركز الطبي بالنفق، بمحافظة أسوان.

ـ حميات الاسماعيلية، بمحافظة الاسماعيلية.

ـ شبين الكوم، المساكن بجوار المرور القديم، أعلى رعاية طفل بحري، بمحافظة المنوفية.

ـ مديرية الصحة والسكان، حفر الباطن، الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر.

ـ 19 شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، ميدان التحرير، بمحافظة القاهرة.

ـ مركز المشورة بمستشفى حميات العباسية، بمحافظة القاهرة.

ـ شارع عبد السلام عارف، بجوار حضانة الصفا، عمارات الشرطة، بمحافظة بني سويف.

ـ عمارة 6، مساكن عزبة السجن، الوليدية، بمحافظة أسيوط.

ـ طنطا، شارع طه الحكيم، مستشفى الحميات، الدور الثالث.

طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز

وأشارت وزارة الصحة إلى طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز، والتي جاءت كالتالي:

ـ من الأم المصابة بالفيروس إلى الجنين خلال فترة الحمل، أو أثناء الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.

ـ المشاركة في استعمال أدوات الحقن مع شخص مصاب بالفيروس.

ـ العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس المسبب للإيدز.

ـ نقل الدم الملوث أو مشتقاته بالفيروس المسبب للإيدز.