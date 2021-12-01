وزارة الصحة تحذر من العصائر المعلبة خلال فترة العزل المنزلي

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح للمصابين بفيروس كورونا، خلال فترة العزل المنزلي، أبرزها الابتعاد عن السكريات والحلويات والعصائر المعلبة خلال العزل المنزلي واستبدالها بالفواكه الطبيعية الطازجة، لتقوية المناعة والمساعدة على مقاومة المرض، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

نصائح الصحة خلال فترات العزل المنزلي

كما أوضحت الصحة، أنه خلال فترة العزل المنزلي، يفضل الحرص على تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، والمساعدة في مقاومة المرض.

وشددت على ضرورة التغذية السليمة والمتوزانة للمريض وأسرته، خلال فترة العزل المنزلي، لتحفيز وتقوية جهاز المناعة، وإعطاء الجسم القدرة على مقامة فيروس كورونا السمتجد.

إرشادات الوقاية من فيروس كورونا

ـ تلقي لقاح كوفيدـ 19.

ـ التوقف عن التدخين.

ـ تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات.

ـ ارتداء الكمامة.

ـ غسل اليدين باستمرار.

ـ الابتعاد عن الازدحام.

ضوابط الحديث مع الآخرين خلال فترة العزل المنزلي

ـ التحدث من خلف الباب.

ـ وفي حالة وجود ضرورة للتحدث وجهاً لوجه، يجب الحرص على الآتي:

1ـ التباعد بمسافة لا تقل عن متر.

2ـ تجنب المصافحة والتلامس.

3ـ اختصار زمن المحادثة.

4ـ ارتداء الكمامة.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة والسكان والمصرية، إن اللقاحات لا تزال الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير، بعد قدرة الدولة في وقت وجيز، على توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع، والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة، مناشدة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.