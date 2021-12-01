7 مهام لـ«البيئة» لمكافحة الضوضاء والحد من مصادرها

نشرت وزارة البيئة، الخطة القومية لمكافحة الضوضاء والحد من مصادرها، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، موضحة أن الخطة القومية تمت بالتعاون مع 10 وزارات أخرى، وهي: «الداخلية، السياحة، التخطيط، التنمية المحلية، الصحة والسكان، النقل، الأوقاف، الطيران المدني، التربية والتعليم، التجارة والصناعة والإسكان»، كل يعمل في مجاله من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للخطة القومية.

المهام التي تتولاها«البيئة» لمواجهة الضوضاء

وذكرت الوزارة المهام التي تتولاها وزارة البيئة في الخطة القومية لمكافحة الضوضاء والحد من مصادرها، وفقًا لما نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، وهي:

- مراجعة وتعديل المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، ووضع معايير وحدود لضوضاء المركبات والطرق السريعة.

- تنفيذ حملة إعلامية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لرفع الوعي البيئي لدى المواطن لمكافحة والحد من الضوضاء، وفقًا لما يرد من رؤية السادة أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات كلاً في مجاله.

- الاشتراك مع شرطة البيئة في تنفيذ حملات للتفتيش على مصادر الضوضاء الثابتة والمتحركة.

- تنفيذ مشروع إقامة شبكة رصد للضوضاء البيئية.

إعداد خريطة للضوضاء البيئية

- إعداد خريطة للضوضاء البيئية وقاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة منشآت جديدة وتصحيح الأوضاع الحالية، والمكونة حاليا من 29 شبكة منتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية: منها: 16 محطة رصد في محافظة القاهرة، و10 محطات رصد في الجيزة، و3 محطات رصد في القليوبية.

- إمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها في إقامة أي مشروعات قومية مثل: الطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.

- تدريب المختصين في مجال الضوضاء لدي جميع الوزارات والهيئات المعنية طبقا للاحتياجات الواردة للوزارة.

- بحث الشكاوى الخاصة بالضوضاء الواردة من الخط الساخن رقم 19808 لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.