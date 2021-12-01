فحص عينات تحاليل كورونا في جامعة عين شمس للتأكد من عدم وجود أوميكرون

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن جهود الجامعة في رصد متحور كورونا الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، موضحًا أنه عندما يلجأ أي شخص حاليا لإجراء تحليل «بي سي آر»، أو التحليل الجيني في جامعة عين شمس، سيتم إجراء تحليل جيني منفصل له: «بحيث نعرف فيه أوميكرون ولا لا، وقررنا نعمل ده لمدة شهر وبدأ ذلك من يوم السبت الماضي داخل مستشفيات جامعة عين شمس».

إجراء تحليل جيني منفصل لكل من يرغب في عمل مسحة «pcr»

وأضاف «المتيني»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «النيل للأخبار»، أنه سيتم إجراء تحليل جيني منفصل لكل من يرغب في عمل مسحة «pcr» في جامعة عين شمس، «بنمشي في الأبحاث ونأمل أن يكون هناك بحث متعدد المراكز، ونخش مع مراكز أخرى عشان نقدر نتيح المعلومات لأجهزة الدولة المختلفة كلها، للتعامل مع المتحور الجديد، هنقول للدولة هل الفيروس ده وصلنا ولا لا، ولو وصلنا يبقى بأعداد قد إيه عشان نقدر نواجهه».

من ناحية أخرى، أكد الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر، أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» تصل عدد الطفرات به إلى 32 طفرة زيادة عن متحور دلتا، وحتى الآن لا يوجد أي دليل علمي بشأن ما إذا كان هذا المتحور أكثر خطرًا أو أسرع انتشارًا أو أنه مقاوم للقاحات، كما أن غالبية الحالات التي سجلت إصابتها بالمتحور الجديد حالات بسيطة ولم يسجل حتى الآن أي حالات حرجة.

الأفضل بدء تصنيع لقاحات تغطي هذا المتحور

وشدد «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه يجب أن ننتظر الأسابيع القادمة حتى يكون هناك معلومات للوصول إلى ماهية هذا المتحور بدقة لأنه حتى الآن كل ما ينشر عبارة عن تكهنات، كما أن الأفضل بدء تصنيع لقاحات تغطي هذا المتحور وهذا ما أعلنت عنه شركة فايزر بأنها تستعد لإنتاج لقاح جديد سيكون جاهزًا خلال 90 يومًا فعال مع المتحور الجديد وهذا سيجعل الأمور تحت السيطرة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة أنها إجراءات بسيطة ولا تحتاج إلى مجهود كبير أو تكلفة.