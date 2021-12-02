كل ما تريد معرفته عن الدورة الـ16 لمنحة علوم الحاسب بنقابة المحاميين

أعلنت نقابة المحامين، فتح باب التسجيل والاشتراك في الدورة الـ16 لمنحة علوم الحاسب ونظم المعلومات بجامعة القاهرة، بناء على البروتوكول المبرم بينهما، برئاسة النقيب رجائي عطية، ومركز الحساب العلمي بالجامعة، ومن المقرر أن تنطلق الدراسة بعد اكتمال العدد المحدد.

التفاصيل وكيفية الاشتراك

أولا: علوم الحاسب.

1- أساسيات الحاسب.

التعريف بأجهزة و برامج الكمبيوتر

windows التعريف بجميع وظائف واستخدامات نظام التشغيل

2- التطبيقات الأساسية لبرنامج الأوفيس

Word

Power point

Access

Internet

It

عدد ساعات الكورس: 36 ساعة

ثانيًا: مهارات اللغة الإنجليزية.

ثانيًا: مهارات اللغة الإنجليزية.

قبل بداية الكورس سيجرى اختبار تحديد مستوى لكل دارس، وسيكون كورس مهارات اللغة الإنجليزية عبارة عن مستويين كلا منها 12 ساعة، سيدرس فيهما أهم مهارات اللغة الأجنبية، وهي:

American accent

Vocabulary

Phonetics

Conversation skills

Translation skills

Free discussion

Grammer

ثالثا: مهارات التنمية الذاتية

صمم المحتوى التدريبي ليشمل المهارات الأساسية التي يحتاجها الدارس لتنمية مهاراته الشخصية وفقًا لمتطلبات العصر، والمحتوى التدريبي يشمل:

1- مهارات التواصل

2- مهارات إدارة الوقت

3- مهارات إدارة الأزمات

4- مهارات القيادة الفعالة

5- مهارات كتابة السيرة الذاتية.

6- مهارات اجتياز المقابلات الشخصية

عدد ساعات الكورس: 12 ساعة.

كيفية الاشتراك

خفضت التكلفة الحقيقية للمنحة إلى 675 جنيها، كعرض خاص لنقابة المحامين وزاد عليه نقيب المحامين تيسيرا على المحامين، خاصة الشباب منهم، ودعما لهم، بأنه أمر بأن النقابة ستتحمل جزءًا من هذا المبلغ بنسبة 40%.

وسيتحمل المحامي نسبة 60% بدلا من سداده بالكامل، حرصا من النقيب على أن تكون تكلفة المنحة في متناول جميع شباب المحامين الذي يعد ملف تدريبهم وتطوير مهاراتهم المهنية شغله الشاغل، وبهذا سيسدد الأول مبلغ وقدره 405 جنيهات فقط من المبلغ الإجمالي سالف البيان.

وسيحصل كل محام على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة يمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية، و3 إفادات بالمحتوى التدريبي لكل كورس اجتازه «عند الطلب».

وسيتاح إقامة تدريبات يوم الجمعة «في حالة الرغبة»، بشكل خاص للمحامين، تيسيرا لمن لم يملك الوقت لحضور الدورات خلال باقي أيام الأسبوع، كما سيكون هناك مواعيد متعددة في اليوم الواحد يستطيع المحامي اختيار المناسب له منها، وسيكون ذلك الاختيار داخل المركز عندما يتوجه إليه المحامي، لتقديم طلب الحصول على المنحة.

وستقام الدورات التدريبية بمقر مركز الحساب العلمي داخل كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة، المجاورة لكلية الفنون التطبيقية، الكائن بـ5 شارع ثروت – الدقي – الجيزة.