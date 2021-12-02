انتهاء مهلة «المالية» للمصدرين للانضمام إلى مبادرة السداد النقدي.. اليوم

تنتهي اليوم الخميس المهلة التي منحتها وزارة المالية للمصدرين، للاستفادة من تطبيق المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمتأخرات.

خصم 15% من قيمة المستحقات لدى المالية مقابل الصرف الفوري

ونبهت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أمس الأربعاء، المصدرين بأن اليوم الخميس هو آخر موعد للتمتع بخدمة السداد الفوري النقدي، بعد خصم نحو 15% فقط من قيمة المتأخرات، ضمن برنامج دعم الصادرات التي تموله الحكومة.

وأكدت «المالية» أن مبادرة السداد النقدي الفوري لرد الأعباء التصديرية بشكل فوري بعد خصم 15% فقط، جاءت بعد توجيهات رئاسية لمساندة المصدرين المصريين، والعمل على زيادة معدلات الصادرات الخارجية.

وقبل عامين، أطلقت وزارة المالية بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة للمساهمة في زيادة معدلات الصادرت المصرية إلى الخارج، باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.

ارتفاع عدد الشركات المصدرة

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد الشركات المصدرة التي تتمتع بمزايا المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري، إلى أكثر من 1000 حتى الآن، منذ انطلاق المرحلة الرابعة في منتصف شهر نوفمبر الماضي، التي تسمح للمصدرين بصرف المستحقات والمتأخرات لدى صندوق دعم الصادرات التابع لمجلس الوزراء، بعد خصم 15% من قيمة المبالغ المتأخرة، بدلا من صرف إجمالي المتأخرات على أقساط لمدة قد تصل إلى أكثر من 5 سنوات بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تمكن المصدرين وشركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها أمام العملاء بالخارج والداخل ، على أن تسدد «المالية» المبالغ المصروفة للبنوك على أقساط.

وتتلقى «المالية» طلبات الشركات الراغبين في المشاركة بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري بشكل يومي، بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، بمقر أبراج الوزارة.