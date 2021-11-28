المركزي للإحصاء: القاهرة الأعلى في الزواج.. والأقصر الأقل في الطلاق

قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدلات الزواج في مصر في عام 2020، كانت 876 ألف حالة، ويوجد 213 ألف حالة طلاق في العام ذاته، وانخفضت عن العام الذي سبقها، حيث كانت 2019، 225 ألف، ما يعد مؤشرا جيدا، والأمور تسير بشكل أفضل.

القاهرة الأعلى في الزواج

وأضاف «شرف الدين»، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن محافظات القاهرة وقنا والأقصر ومطروح، هي الأعلى في الزواج، أما الأقل في معدلات الزواج، هي البحر الأحمر ودمياط، موضحا أن الأقصر وبني سويف ومطروح، كانت الأقل في معدلات الطلاق.

معدل الإنجاب في مصر

وأشار مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أنه وفقا لأخر مسح صحي، الذي أجري عام 2014، فإن متوسط معدل الإنجاب بالنسبة للسيدة المصرية من سن 15 عام وحتى 49 عام، بلغ إلى 3.4 طفل لكل سيدة من هذه المرحلة العمرية.

تعداد سكان مصر، سيصل إلى 193 مليون نسمة عام 2052 إذا استمرت معدلات الإنجاب على الوضع الحالي.

وأردف أن معدل الإنجاب هذا كبير جدا، موضحًا أنه لو استمرينا عليه، فهذا يعني أن تعداد مصر سيصل إلى 193 مليون نسمة بعام 2052.

ولفت إلى أن معدل الإنجاب لو تغير في مصر، وانخفض إلى طفلين فقط لكل سيدة مصرية، فهذا يعني أن تعداد مصر في عام 2052، سيصل إلى 143 مليون، وهو ما يعني أن خفض معدل الإنجاب سينتج عنه فارق 50 مليون نسمة في التعداد، مضيفا: «وده مش رقم قليل، ده تعداد سكان دول كتير».

العام الماضي استقبلنا 265 مولود كل ساعة بمعدل طفل كل 14 ثانية

وكشف أن مصر استقبلت العام الماضي فقط، 2.3 مليون طفل، موضحًا أن كل ساعة كانت تشهد وضع 256 مولود جديد، متابعًا: «كل 14 ثانية كان بيقى عندنا مولود جديد».