«المركزي»: انخفاض أسعار الذهب بنسبة 2.34% على المستوى العالمي

قال البنك المركزي المصري، إن أسعار الذهب على المستوى العالمي تراجعت بنسبة لا تقل عن 2.34% خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 19 حتى 26 من شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا في تعليقه على الأحداث العالمية والمحلية إن الذهب استقر عند مستوى 1,802.59 دولارًا للأوقية يوم الجمعة الماضي.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه، أن مستوى أسعار الذهب في الجمعة الماضية، كان أعلى بقليل من مستواه الرئيسي البالغ 1,800 دولارًا للأوقية، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض جاء مدفوعًا بالتراجع الذي شهده الذهب في بداية الأسبوع على خلفية قوة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بسبب وجود توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

مخاوف من متحور كورونا الجديد على الاقتصاد العالمي

وأشار «المركزي» إلى أن صدورقرار بتجديد تعيين جيروم باول، رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ساهم في رفع الدولار إلى أعلى في مقابل الذهب، مضيفا أنه رغم ذلك قلص الذهب بعضًا من خسائره قرب نهاية الأسبوع، إذ اتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد، وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وحول الأسواق الناشئة، قال «المركزي» في تقريره إن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM، انخفض خلال تداولات الأسبوع الماضي في الفترة من 19 - 26 نوفمبر الماضي، متراجعًا بنسبة 3.63%، ليسجل بذلك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أغسطس.

تأثير المتحور الجديد «أوميكرون» على الأسواق الناشئة

كما تراجع يوم الجمعة بنسبة 2.52% بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، الأمر الذي أثار المخاوف حيال توقعات معدل النمو، وتسبب في تراجع الطلب على الاستثمار في الأصول ذات المخاطر وسجل المؤشر انخفاضًا واسع النطاق، إذ تراجعت جميع أسهم الأسواق الناشئة.