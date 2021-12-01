الإعلامية هناء عصام تنتقد الدول المستضيفة لحفلات مؤدي المهرجانات

هاجمت الإعلامية هناء عصام، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حفلات مؤدي المهرجانات خارج مصر رغم منعهم.

وكتبت هناء قائلة: «آسفة إني هقول كده، بس للأسف السعودية ودول الخليج بقت هي الراعي الرسمي للأشكال دي! مينفعش يتمنعوا من الحفلات النهاردة في مصر، يقوم يتعملهم تاني يوم حفلة في السعودية».

وأضافت: «مينفعش بنت الجيران تبقي الأغنية الممثلة لمصر، راس براس مع أغاني عبد الحليم وأسمهان في كاس العرب في قطر، مينفعش نبقى سايبين كبار الفنانيين في مصر، وكل يوم بنكرم محمد رمضان في الإمارات، مينفعش نبقى بنهاجم تدني المستوى الفني ده عشاننا وعشانكوا على فكرة، وانتوا مغرقينهم جوائز وتكريمات وحفلات ودعايا!»

وتابعت الإعلامية: «أنا مش ضد إنكم تحبوهم ولا إنهم يبقوا نجومكم المفضلين، واللي عايز يسمعهم يسمعهم ويرقص ويهيص زي ماهو عايز، لكن منبقاش بنحاول نحطهم في حجمهم الطبيعي وانتوا ترجعوهم أقوى من الأول».

واختتمت: «منبقاش بنحاول نلم الليلة لما فرطت مننا عشان عيالنا ترجع تسمع وتشوف فن حقيقي، وانتوا تصدروا لعيالكم إن هو ده الفن في مصر!! لا نصحصح كده احنا في مركب واحده».

حفل مطربي المهرجانات في السعودية

وأحيا منذ أيام مؤدي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، حفلين غنائيين ضمن موسم الرياض2021، حملت شعار كامل العدد، وغنوا خلال الحفل مجموعة من أغاني المهرجانات التي اشتهروا بها منذ ظهورهم على الساحة الفنية.

وغنى عمر كمال خلال الحفل أغنية «بنت الجيران» واستبدل كوبليه «أشرب خمور وحشيش» بكوبلية «أشرب تمور وحليب»، مرجعًا ذلك لتعليمات نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر.