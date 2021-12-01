مستشار «الموسيقيين»: موعد التحقيق مع عمر كمال يتحدد عقب عودته لمصر

قال علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية، اليوم، إن موعد التحقيق مع الفنان عمر كمال لم يتحدد بعد؛ نظرا لعدم تواجد عمر كمال في البلاد.

عمر كمال يعود لمصر غدا الخميس

وأشار عامر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن عمر كمال من المفترض أن يعود للقاهرة غدا، ويتحدد معه موعد للتحقيق خلال ديسمبر الجاري.

عمر كمال ملتزم بحفلات في تركيا حتى 5 ديسمبر المقبل

وأوضح عامر، تفاصيل مكالمة الفنان هاني شاكر التي أجراها مع الإعلامي أحمد موسى، مشيرا إلى أنه يقصد عودته للقاهرة غدا، وليس التحقيق معه.

وأشار إلى أن كمال لديه ارتباطات فنية في تركيا التي سافر إليها اليوم، ومن المقرر أن يشدو غدًا في حفل كبير، ويطير يوم 5 ديسمبر الجاري إلى قطر لاستكمال جولته الغنائية.