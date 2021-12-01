عمر كمال ينفي إساءته لمصر: أنا شخص محترم واللي عنده تسجيل يطلعه

نفى مغني المهرجانات عمر كمال، إساءته لمصر من خلال تعليقه: «لايقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها» بعد غنائه أغنية «بنت الجيران» خلال حفل غنائي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع استبدال «خمور وحشيش» لـ«تمور وحليب»، إذ قال: «معنديش تويتر أصلا الحمد لله، ربنا قال إذا جاء فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة، إنتو طالبتم بمحاكمتي ومسائلتي طب بناء على إيه؟ مين سألني وقولت لايقة على البلد الطاهرة، اللي عنده ريكورد أو فيديو يقول أنا أسأت لمصر يطلعه، أنا مش عارف بتعاقب على إيه؟».

عمر كمال مستنكرا: أتحاكم وأتحاسب ليه؟ أنا معملتش حاجة

وأضاف «كمال»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كان يحيي حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية وحضره 25 ألف متفرج، «أنا بهرج مع الناس في السعودية، وجيت على الكلمة بتاعة خمور وحشيش وغيرتها، زي ما أنا غيرتها في مصر ولبنان وفي كل الحفلات الأخيرة، منطقتش خمور وحشيش ولا بنطقها في مصر بقالي فترة كبيرة، وأنا اختارت تمور وحليب عشان السعودية المصدرة الأولى في التمور للعالم كله، لا أنا مجبتش سيرة مصر ولا قولت أراضي طاهرة ولا مش طاهرة، ما هو ده اللي تاعبني، أنا مقولتش حاجة أصلا، أنا غيرت الجملة بس، فالناس ضحكت، أنا أتحاكم لية، وأتعاقب ليه؟»

أنا شخص محترم.. وأقسم بالله ما قولت الكلام اللي انتشر على لساني

وأشار مطرب المهرجانات، إلى أن عددًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ركبوا عددًا من الكوميكسات عن تصريحات منسوبة له «لا دي بتاعتي، ولا ليا علاقة بيها، أنا مقولتش الكلام ده خالص، طب أنا قولته لمين؟ يجيبوا اللي أنا قولتله الكلام ده، لا قولت أرض مقدسة ولا أرض طاهرة ولا جبت سيرة مصر في حاجة، الفيديوهات موجودة على صفحتي، قولت إيه أتحاسب عليه وينتهي مستقبلي بالطريقة دي، أنا إنسان محترم وأقسم بعزة جلالة الله ما قولت حاجة، أنا الوحيد اللي طالع السعودية بفرقتي عشان بنفذ قرار النقابة، رغم إن محدش برة يسألني إنت فلاشة ولا فرقة».