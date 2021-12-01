هاني شاكر: التحقيق مع عمر كمال غدا.. وهيكون فيه عقاب كبير

قال هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية إن ما فعله عمر كمال، مغني المهرجانات، في واقعة «تمور وحليب» استفز الجميع، مشددًا على أنهم مهتمون بمنع الكلام الخارج ليس فقط بسبب أبناء المصريين، ولكن أبناء الأمة العربية كلها، مضيفًا: «طب لما أنت عارف إنك بتعمل غلط، بتعمله ليه هنا في مصر، وكل بلد في الدنيا أرضها مقدسة.. أمال إحنا بنضحي بولادنا عشان أرض مصر ليه لما هي مش طاهرة! وكل الأراضي العربية طاهرة بندافع عنها بدمنا».

دعوة لمساعدة النقابة

وأضاف «شاكر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء: «إحنا بنستنهض الدولة كلها لمساعدة النقابة لتقنين أوضاع الموسيقى في مصر، وإنتاج الكثير من الأفلام والأغاني والمسرحيات التي تُظهر الانطباعات الجيدة وشهامة المصريين، وليس البلطجة والخمور.. وإحنا بجد تعبنا والله، ولكن موضوع الضبطية القضائية للنقابات الفنية سوف يساهم في ذلك بعد إقراره من البرلمان».

التحقيق مع عمر كمال

وتابع نقيب المهن الموسيقية: «والله اللي بيحصل ما ينفعش، أنا بشوف بنات بتغني على التيك توك تودي في 60 داهية.. إحنا رايحين فين بأولادنا.. وبدل ما تنتقدونا ساعدونا.. ومتسمعوش الكلام ده يا ناس، وساعدونا نعيد للفن رونقه مرة أخرى»، معربًا عن اندهاشه من تصريحات عمر كمال، مضيفًا: «إحنا عايزين زي ما بتعامل السعودية تعامل مصر والجزائر وباقي الدول العربية.. وزي ما بتخاف على أولادك خاف على ولاد الناس كلها، وإحنا بلغناه إنه بكرة فيه تحقيق، ولو قالها هيكون فيه عقاب كبير.. ووقف عن العمل بس لما نشوف نتيجة التحقيق».

وأشار إلى أن أحد المحامين تقدم بدعوى لمحاكمة عمر كمال لأن ما حدث هو إهانة وطن وليس شخصا.