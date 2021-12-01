«الديهي» يفتح النار على عمر كمال: «مصر أطهر بقاع الأرض وما تستحقش تعيش فيها»

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد تصريحاته خلال إحيائه حفلا غنائيا داخل موسم الرياض، المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، وتغيير كلمات مهرجان «بنت الجيران» الذي يزامله فيه مؤدي حسن شاكوش، إلى «أشرب تمور وحليب» بدلا من «أشرب خمور وحشيش»، وأشار «كمال» إلى أن سبب استبدال الجملة وقوفه على أرض طاهرة.

مصر أطهر بقاع الأرض

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرر إحالة مطرب المهرجانات عمر كمال، إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية، مضيفًا: «أنا لو اتكلمت هقول كلام من قاموس الهجاء العربي الأصيل، في مصر بيشرب خمور وحشيش وفي المملكة بيشرب تمور وحليب؟!، يشرب زفت على دماغه، لكن مصر أطهر بقاع الأرض، ولو كنت جاهل أو مش عارف أو مش متربي أو مش متعلم دي قصتك».

مصر الدولة الأعرق في المنطقة

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن عمر كمال لن يفهم حديثه، وإنما حديثه للشباب والأجيال، فمصر هي الأطهر والأنقى، وهي البلد الوحيد في المنطقة الأقدم والأعظم والأعرق ومن لا يقتنع بذلك لا يستحق أن يعيش على أرضها، فمصر مسار الأنبياء ومسار العائلة المقدسة، وكلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام على أرضها بطور سيناء.