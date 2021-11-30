«شباب النواب» تحتفل بفوز حسام غالي في انتخابات الأهلي

نظمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، احتفالية لتكريم النائب حسام غالي، وكيل اللجنة، بمناسبة فوزه باكتساح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك على هامش اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الدكتور أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية.

وقدم الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة التهنئة للنائب حسام غالي، متمنيا له التوفيق في المسئولية الجديدة، قائلا إن النائب حسام غالي، إضافة قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي.

نموذج للشباب المصري المتميز

بينما قال رئيس لجنة الشباب، إن النائب حسام غالي نموذج للشباب المصري المتميز، فهو لم يحقق إنجازات كبيرة على المستوى الرياضي فقط، ولكنه يتميز بأدائه البرلماني القوي، وينتظره مستقبل باهر في مجال الإدارة.

ووجه رئيس لجنة الشباب، خلال الاحتفالية التهنئة للنائب عمرو السنباطي، بمناسبة فوزه برئاسة نادي هليوبوليس، والنائبة آية مدني، بمناسبة فوزها بجائزة محمد بن راشد للإبداع، مؤكدًا أن اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية التي لها بصمة واضحة.

من جانبه قال النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النائب حسام غالي نموذج يحتذى به وقدوة للشباب المصري، فهو يتمتع بدماثة الخلق والإصرار على التميز والنجاح، مشيرًا إلى أن وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يمثل إضافة كبيرة للجنة الشباب، ونجاحه في انتخابات الأهلي دليل على تقدير الجماهير لعطائه الكبير، وإخلاصه للنادي الأهلي.

مجلس إدارة النادي الاهلي

من جانبه وجه النائب حسام غالي، الشكر للجنة الشباب والرياضة على الاحتفالية التي أقامتها بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأسفرت انتخابات النادي الأهلي التي شهدت مشاركة ما يزيد عن 22 ألف صوت عن فوز قائمة محمود الخطيب، وفاز النائب حسام غالي بعضوية مجلس الإدارة بحصوله على 19200 صوت.