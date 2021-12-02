قنابل الحرب العالمية الثانية ما زالت تطارد الألمان.. «القنبلة الثالثة»

لم يكن انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع بناء قرب محطة قطار ميونخ الرئيسية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، أمس، هو الحادث الوحيد من نوعه، إذ لا تزال قنابل الحرب العالمية تطارد ألمانيا فيما يبدو، رغم مرور عشرات السنوات عن انتهاء الحرب.

وفي الأمس أعلنت الشرطة الألمانية أن انفجار وقع في موقع بناء تابع لشركة السكك الحديدية دويتشه بان، وأفادت قوات الإطفاء بأن الانفجار أسفر عن أربع إصابات، ثلاث منها طفيفة وواحدة خطيرة، فضلا عن توقف حركة القطارات من وإلى محطة السكك الحديدية الرئيسية في ميونيخ عقب الانفجار لفترة من الوقت.

معدات حفر تصطدم بقنبلة تزن 250 كجم

وخلال تواجد وزير داخلية ولاية بافاريا «يوآخيم هيرمان» بمكان الحادث للاطلاع على الموقف، علم أن معدات الحفر في الموقع اصطدمت بقنبلة تزن 250 كجم ظهر اليوم من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأشار «هيرمان» إلى فتح تحقيق لمعرفة سبب عدم اكتشاف القنبلة قبل البدء في أعمال الحفر، خاصة أنه جرت العادة على البحث بشكل دقيق ومنتظم في أماكن البناء بقلب مدينة ميونيخ لاستيضاح ما إذا كانت هناك قنابل غير منفجرة من فترة الحرب العالمية الثانية، وهو ما يشير إلى أن الأمر ظاهرة بالفعل.

إبطال مفعول قنبلة تزن نصف طن في فرانكفورت

وبالفعل، لم يكن هذا الحادث الأول من نوعه بالطبع، ففي ديسمبر 2020 أبطل خبراء المتفجرات في مدينة فرانكفورت الألمانية مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وتزن 500 كجم، تم العثور عليها أثناء أعمال بناء.

وذكرت قناة دويتشه فيله، وقتها أنه تم إجلاء حوالي 13 ألف ساكن من منطقة جالوس بالمدينة، وتم تعليق مرور القطارات في المنطقة كإجراء احترازي أثناء عملية تفكيك القنبلة.

وكان قد تم العثور على القنبلة أثناء أعمال بناء، ورجح الخبراء في البداية أن تستغرق عملية تفكيك القنبلة ست ساعات على الأقل، إلى أنهم تمكنوا من إتمام عملهم في أقل من ساعتين، حيث كانت القنبلة التي تعود لمخلفات الحرب العالمية الثانية تزن نصف طن.

وأشار الموقع الإخباري، إلى أن مثل هذه الاكتشافات تحدث من حين إلى آخر في المدينة التي تعد العاصمة المالية في ألمانيا وتعرضت إبان الحرب لقصف مكثف من قبل الحلفاء.

انفجار قنبلة أخرى بمستودع للقمامة بشمال ألمانيا

لكن يبدو أنه ليس في كل مرة تسلم الجرة، كما يقولون، فقد انفجرت قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية أيضا في سبتمبر 2016، في آلة لتقطيع النفايات شمال ألمانيا دون أن تتسبب في خسائر بشرية، بحسب ما أعلنته الشرطة وقتها.

وقالت الشرطة، إن القنبلة انفجرت في مستودع لجمع القمامة في بلدة تورنش بولاية «شليزفيج-هولشتاين»، وأضافت أن القنبلة صممت لتشتعل فيها النيران عند استخدامها، ويعتقد أن قطرها يصل إلى 10 سنتيمترات وطولها 30 سنتيمترا.