ألمانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور «أوميكرون»

أعلنت السلطات الصحية فى ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور «أوميكرون»، إذ أوضحت السلطات الصحية في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، أنها رصدت إصابتين بفيروس كورونا المتحور «أوميكرون» لدى شخصين قدما إلى ميونيخ من جنوب أفريقيا يوم 24 نوفمبر، أي قبل تعليق الطيران مع هذه الدولة الإفريقية، وهما يخضعان حاليا للحجر الصحي وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق اليوم أن متحور كورونا الجديد وصل ألمانيا على الأرجح.

وزير الصحة الألماني يحث المواطنين على تلقى لقاح كورونا

في السياق، صرح وزير الصحة في ألمانيا السبت بأنه يأمل أن يكون مشهد طائرات القوات الجوية التي تنقل المرضى في جميع أنحاء البلاد بمثابة «نداء يقظة» للملايين الذين ما زالوا ينتظرون الحصول على لقاح مضاد لـ«كوفيد 19».

ويأتي تصريح وزير الصحة الألماني بالتزامن مع إعلان السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا المتحور «أوميكرون».

وقال الوزير ينس شبان إنه كانت هناك زيادة موضع ترحيب خلال الأسبوع الماضي في عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعات اللقاح الأولى، إذ تم تسجيل 450 ألف شخص، وعزا ذلك إلى الضغط الناجم عن وضع تفشي الفيروس المتفاقم بألمانيا وإلى زيادة متطلبات تقديم دليل على التطعيم أو الشفاء مؤخرا، في سبيل المشاركة بالعديد من الأنشطة.

وزير الصحة الألماني: عدد الملقحين غير كاف

وتابع أم أن هذا لم يزل غير كاف، وهذا العدد الذي يقارب من 12 مليونا من البالغين غير الملقحين ما يزال مرتفعا للغاية، حسبما قال في فعالية عبر الإنترنت وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

شهدت ألمانيا زيادة لا هوادة فيها في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع معدل الإصابة كل يوم إلى مستوى جديد.

والسبت، سجلت البلاد 444.3 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف ساكن خلال الأيام السبعة الماضية، وقفز عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 100 ألف الخميس.

و تم تلقيح 68.4 % حتى الآن من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة بشكل كامل، بواقع أقل من 75 % من الحد الأدنى الذي حددته الحكومة، وهناك اختلافات كبيرة على مستوى الولايات.

المستشفيات الألمانية تحذر من نفاد أسرَّة العناية

وحذرت المشافي بالمناطق الجنوبية والشرقية في ألمانيا من نفاد أسرة العناية الفائقة بسبب الأعداد الكبيرة من مرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطيرة.