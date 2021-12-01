سمير صبري يشيد بالسيسي: أعاد مصر للمصريين والعالم مرة أخرى

قدم الفنان سمير صبري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقوم به من أجل الدولة المصرية، إذ ذكر أن الرئيس السيسي، أعاد مصر للمصريين، ومصر عادت للعالم مرة أخرى، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بعدد كبير من المشروعات في الدولة المصرية، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والذي يُعرض على شاشة «TeN».

أحلم بعودة السينما كما كانت في السابق

وتأثر «صبري»، خلال الحديث عن أصدقائه في الوسط الفني، إذ قال إنه كان يلتقي مع عددًا من الفنانين مثل الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة إلهام شاهين، والراحل سمير غانم، وغيرهم قبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مضيفًا: «إحنا دلوقتي بنقل.. غير السؤال وخلينا في البهجة أحسن»، مؤكدًا أنه يحلم أن تعود السينما كما كانت في السابق، وأن يعطيه الله الستر والصحة.

سمير صبري يكشف عن أجره في فيلم «البحث عن فضيحة»

وأوضح الفنان سمير صبري، أنه قد حصل على 1000 جنيه كأجر عن فيلم «البحث عن فضيحة» لافتا إلى أن أعلى أجر في السينما كان 5 آلاف جنيه لفاتن حمامة، و4 آلاف كان أجر لكل من رشدي أباظة وفريد شوقي، وهناك أفلام كثيرة ظلت في السينما لفترة مثل «ليلي» و«لعبة الست»، و«شاطي الغرام»، و«خلي بالك من زوز»، و«جحيم تحت الماء»، و«البحث عن فضيحة» و «السلخانة» و«شيء من الخوف».