سمير صبري عن رفضه الظهور في برامج المقالب: «مهزقش نفسي دلوقتي»

أبدى الفنان سمير صبري، رفضه القاطع الظهور في برامج المقالب، التي غالبًا ما تُعرض خلال الموسم الرمضاني، إذ ذكر أن برنامج الكاميرا الخفية في الماضي، كان جيد للغاية، لكن ما يُعرض الآن من برامج مقالب «أعوذ بالله.. أبدًا.. مهزقش نفسي دلوقتي، يعني أخد فلوس عشان أتمرمغ في طين، ورغم كده أنا عارف إن برامج المقالب الحالية بتتشاف كويس»، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN».

يفتقد المعلومة في عدد كبير من البرامج التليفزيونية التي تُقدم في الوقت الحالي

وأضاف «صبري»، أنه ضد الظهور في مثل هذه النوعية من البرامج ، «ورغم كده، فيه ناس بتطلع بتقول منعرفش حاجة عن المقلب»، مؤكدًا أنه يفتقد المعلومة في عدد كبير من البرامج التليفزيونية التي تُقدم في الوقت الحالي، «بطلب من اللي بيقدم البرامج أنه يأخذ الموضوع بجدية شوية»، مازحًا الإعلامي عمرو عبد الحميد خلال رده على سؤال اتجاهه لإنتاج الأفلام: «لو كنت أنتجت من أيام فيلم جحيم تحت الماء كان زمان عندي كافتيريا فوق الماء، بس أنا عشت حياتي».

لم أحصل على حقي مثل أبناء جيلي

وعن صناعة السينما الآن قال الفنان سمير صبري: «في أفلام كتير كويسة زي الممر، زمان كنا بننتج 80 فيلمًا في السنة، ودلوقتي في قلة من الأفلام ولكن في الأربع سنوات الماضية الأفلام كبيرة ومبهرة وبنجوم كبيرة، ولا يوجد أزمة في صناعة السينما الآن»، مؤكدًا أن جميع أبناء جيله حصلوا على حقهم مثل أحمد زكي وحسين زكي ونور الشريف، «سمير صبري مأخدش حقه في رأي، وبرجع أقول أخدت حقي من رجل الشارع».