«بيكا وشاكوش وقدورة» يؤدون العمرة.. ومتابعون: «هاني شاكر سبب توبتهم»

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صورة من استعداده لأداء العمرة، برفقة زميليه حسن شاكوش وعلي قدورة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا «لبيك اللهم عمره»، على هامش مشاركتهم في حفلات ضمن موسم الرياض.

وانتشرت التعليقات التي تهنأهم بالعمرة، وتتمنى لهم القبول، بينما سخر آخرون من غنائهم في السعودية، رغم منعهم بمصر، كالتالي: «طالعين يدعو ربنا النقابة ترجعهم تاني»، و«هاني شاكر مش هيحلكو برضو»، و«مقتنعتش برأي هاني شاكر غير بعد الصوره دي».

وعلقت نونا سمير: «الحمد لله هاني شاكر كان السبب في توبتهم»، بينما إبراهيم رضا: «ده هاني شاكر هياخد ثواب كبير فيهم».

حمو بيكا وحسن شاكوش يشاركان في حفلات بموسم الرياض

جدير بالذكر أن حمو بيكا وحسن شاكوش يشاركان في الغناء ببعض الحفلات في موسم الرياض، رغم إصدار نقابة المهن الموسيقية قرار بمنعهم من الغناء داخل مصر، ويشاركهما مطرب المهرجانات عمر كمال.

وكان عمر كمال قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، لحمو بيكا، في أثناء اقتحامه غرفته بأحد الفنادق في الرياض بالسعودية، ويوقظه من النوم ليسأله عن كيفية الوصول إلى الأسرة التي منحته سيارة «بينتلي» هدية، قائلا: «عمر قوم أنا جاي مخصوص دلوقتي عشان أعرف الناس اللي إدتك عربية بينتلي هدية، أنا لازم أروح للناس دي دلوقتي»، وعلق الأول ساخرا: «بيكا عايز عربية بينتلي».

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

وبعدها تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد حمو بيكا، لظهوره ونشره فيديو مسيئ للدولة المصرية، والحط من كرامة المصريين، مشيرا إلى أن مؤدي المهرجانات واحد من المرتزقة العاطلين، ويروج للبذاءة والبلطجة والمخدرات.

وأكد «صبري» أنه فوجئ بحمو بيكا يبث فيديو يسيئ فيه إلى مصر وسمعتها الدولية، وذلك بأسلوب فج، بطلب سيارة من أحدث أثرياء السعودية، كما فعل مع المدعو عمر كمال، بأسلوب يستخدمه المتسولين والعاطلين والشحاتين، ما يضر بسمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم، والحط من كرامة المصريين.