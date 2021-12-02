طقس الإسماعيلية.. انخفاض درجات الحرارة وسحب متوسطة في سماء المحافظة

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة بشكل كبير عن الأسبوع الماضي مع توقعات بسقوط أمطار، كما شهدت المحافظة انتشار الغيوم والسحب المتوسطة التي تتكون وسرعان ماتتلاشى ثم تعود من جديد.

انعدام الشبورة وسيولة مرورية

وشهدت محافظة الإسماعيلية انعدام الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية مما تسبب في سيولة مرورية داخل المحافظة، وهو ذات الأمر على طرق الإسماعيلية، القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس والإسماعيلية الزقازيق، والتي شهدت سيولة مرورية دون وقوع حوادث في الصباح.

وحذر رجال المرور، المواطنين من السير بسرعة وتجاوز السرعات المحددة، مع الالتزام بالسرعات للحد من وقوع حوادث على الطرق.

طوارئ في الإسماعيلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الإسماعيلية، عن حالة الطوارئ بالتزامن مع أي حالة للطقس السيئ.

وقال اللواء عبد الحميد، عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة لديها خطة انتشار في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد حال سقوط أمطار.

وأضاف أن الخطة تشمل الانتشار في المراكز والمدن والضواحي إضافة إلى التنسيق مع كافة المحافظات في خطط الانتشار

وكان قد وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتفعيل غرفة العمليات بشكل مستمر ولمدة 24 ساعة حال وجود أي تغيرات مناخية.

كما وجه نائبه المهندس أحمد عصام الدين بالتواصل مع كافة رؤساء المراكز والمدن والقرى والتنسيق مع مديري المديريات الخدمية للتواصل الفوري مع حالة الطقس السيئ والتنسيق التعامل مع أي طارئ.