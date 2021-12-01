إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق «القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي»

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي بطريق "القاهرة – الإسماعيلية الصجراوي" بالقرب من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بطريق "القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي" بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، واصطدامهم بالسور الخرساني المتواجد بمنتصف الطريقين.

الأمن ينتقل لمكان الحادث والإسعاف تنقل المصابين

وانتقل على الفور ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد مصطفى عرفة مدير إدارة البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان، وضباط إدارة المرور إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص جراء الحادث.

وتم إبلاغ غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

إصابات حادث طريق «القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي»

وأكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابين تنوعت إصابتهم بين كدمات وجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسد، مشيرًا إلى أن حالتين من المصابين خطرة، فيما يتم تقديم الرعاية الصحة لهم.

ورفع ضباط إدارة المرور آثار الحادث وجرى إعادة فتح الطريق العام أمام المارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.