منع محامين من دخول محاكم الإسماعيلية بسبب شهادة لقاح كورونا

منعت قوات تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية بإشراف من النيابة العامة، بعض المحامين، صباح اليوم الأربعاء، من الدخول، بسبب عدم تقديمهم ما يفيد حصولهم على لقاح كورونا، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بمنع الدخول للمصالح الحكومية لغير الحاصلين على اللقاح، أو تقديم نتائج مسحة طبية (pcr).

منع مواطنين من دخول مقرات الأحياء بالإسماعيلية

وطبقت أحياء ومراكز محافظة الإسماعيلية.. في الساعات الأولي من صباح اليوم، قرار منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا، وجرى إبلاغ المترددين على المقرات بمنع دخول أي مواطن لا يحمل شهادة حصوله علي لقاح كورونا.

وعلقت بعض المصالح الحكومية لافتات مكتوب عليها «علي جميع المواطنين إحضار صورة من بطاقة الحصول علي لقاح فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات محافظ الإسماعيلية»، إضافة إلي ورقة أخرى بمنع الدخول دون ارتداء ماسك الوجه، وفقا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الذي أكد أنه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول لأي مصلحة حكومية إلا بتقديم ما يثبت حصوله علي اللقاح.

منع المحامين من دخول مجمع المحاكم

منعت قوات تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية عددا من المحامين والمواطنين غير الحاصلين علي لقاح كورونا من الدخول صباح اليوم الأربعاء، وأكد شهود عيان أن القرار شمل المحامين والعاملين داخل المجمع.

محافظ الإسماعيلية: المرضى مطالبين بإحضار أسباب عدم الحصول على اللقاح

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية إنه الموظفين والمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، التي تعيق حصولهم علي اللقاح، مطالبين بإحضار شهادة طبية تثبت وجود مانع من الحصول على اللقاح.

وتابع محافظ الإسماعيلية في بيان أصدره قبل يومين، أن القرار تم تعميمه في كافة المصالح الحكومية، مشيرا إلي أن القرار يستهدف الحفاظ علي صحة المواطنين، وتخفيض احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ أن المحافظة تستهدف الوصول إلي أعلي نسبة بين المواطنين الحاصلين علي لقاح فيروس كورونا، خاصة وأنه تم الوصول إلي نسبة تجاوزت 90% بين موظفي المحافظة.