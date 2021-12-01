سقوط سيدة تقود عصابة لتجارة المخدرات في الإسماعيلية.. بتبيع بسعر الجملة

نجحت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي، في استهداف تشكيل عصابي داخل مدينة الإسماعيلية، يعمل على بيع المواد المخدرة بأسعار زهيدة.

أكدت تحريات مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، قيام المتهمة «هند.ب» 35 سنة مقيمة بدائرة القسم، بقيادة تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة بسعر الجملة، على نطاق واسع داخل مدينة الإسماعيلية وفي المناطق القريبة منها.

القبض على المتهمة في ميدان رئيسي

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي من القبض على المتهمة وشخصين آخرين هما «عياد. و» 38 سنة و«ممدوح.س» 40 سنة وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الشابو ومبلغ مالي تجاوز 27 ألف جنيه.

وقالت مصادر أمنية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم القبض على المتهمة في ميدان «فوكس» أحد أشهر الميادين الرئيسية في الإسماعيلية، مشيرة إلى أن المتهمة اتخذت من محيط مسكنها مكانًا لبيع وترويج المواد المخدرة خلال الفترة الماضية.

سقوط عصابة سرقة السيارات بالإسماعيلية

وفي وقت سابق، تمكنت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من فك لغز سرقة عدد من السيارات الملاكي من أسفل المنازل بدائرة القسم، واكتشاف سرقة محتويات المنزل.

وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي، أن تشكيلا عصابيا تقدوه سيدة، يتمكن من دخول الوحدات السكنية والاستحواذ على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل ومفاتيح السيارات؛ ليتمكنوا من سرقتها بالمفتاح الخاص بها.

وتوصل ضباط البحث الجنائي إلى هوية أحد أفراد التشكيل، وجرى ضبطه فيما تم ضبط باقي أفراد التشكيل واستعادة السيارات المسروقة وردها إلى أصحابها مرة أخرى.