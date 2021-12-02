«القومي للمرأة» ينظم ندوة بعنوان «مخاطر ختان الإناث»

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس ندوة بعنوان «مخاطر ختان الإناث» بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين غالب عضوة اللجنة ونقيبة أطباء القاهرة، والدكتور محمد نصر الدين أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة، واستهدفت طلبة وطالبات كلية التمريض. يأتي ذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

موضوعات ناقشتها الندوة

وتضمنت الندوة مناقشة الجوانب الصحية لهذه الجريمة بدءا من التعريف العلمي لختان الإناث، وأضراره النفسية والصحية، حيث تؤدي إلى العدوى والنزيف والصدمة النفسية، وقد تؤدي إلى الوفاة، ومن آثاره الاجتماعية عدم الاستقرار الأسري والطلاق وزيادة العنف الذي تتعرض له الفتاة، كما تم الإشارة إلى أهمية التمريض والفريق الطبي في محاربة مثل هذه العادات الخاطئة وعدم الانسياق ورائها، وأهمية التزامهم بأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على كل من يجري مثل هذه العمليات ومن يحرض ومن يشجع عليها، وأخيرا التأكيد على أهمية تغيير الموروثات الثقافية بأن ختان الإناث ليس عفة ولا طهارة وإنما تأتي العفة من العقل وليس الجسد.