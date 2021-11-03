طرق استثمار في البنوك تضمن لك ربحا شهريا: حسابات التوفير أبرزهم

يحرص الكثير من المواطنين الراغبين في ادخار الأموال الخاصة بهم أو استثمارها بما يضمن لهم ربحا شهريا مضمونا عن طريق البحث عن عدد من الطرق المختلفة، ما يجعلهم يلجأون إلى شراء الشهادات المختلفة من البنوك، ولكن لم تكن شهادات الادخار هي الطريقة الوحيدة لـ استثمار الأموال، فهناك عدد من الطرق الأخرى التي تضمن للمواطن ربحا شهريا مضمونا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طرق الاستثمار المختلفة في البنوك، التي تضمن ربحا شهريا، وفق خدمة عملاء البنوك التي جاءت كالتالي:

حسابات التوفير

توفر البنوك المختلفة أنواعًا كثيرة من الحسابات، التي يتم فتحها للعميل حسب حاجته هو، وتعد حسابات التوفير من أكثر الطرق الآمنة التي تتيح للعميل الاحتفاظ بقيمة أمواله في الحساب، مع إتاحة الفرصة للحصول على نسبة فوائد يتم تحديدها بناء على قيمة المبلغ الذي وضعه في الحساب، وما يميز حساب التوفير عن شراء الشهادات، إتاحة الفرصة للعميل بسحب المبلغ الموجود في الحساب اعتبارا من اليوم الثاني لفتح الحساب.

سندات وأذون الخزانة

تعد سندات الخزانة من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على شرائها، إذ أنها تتيح للعميل فرصة الحصول على فوائد وعوائد شهرية وربع سنوية وسنوية، بفائدة أكبر من شهادات الادخار والاستثمار، التي تصل إلى 14.5% من قيمة سندات وأذون الخزانة، وبالرغم من أنه يجرى طرح أذون الخزانة يومي الأحد والخميس فقط، وطرح سندات الخزانة يوم الإثنين فقط، إلا أنها من أكثر طرق الاستثمار التي يلجأ لها الراغبون في الاستثمار.

شهادات الاستثمار

ويحرص الكثير من المواطنين على شراء شهادات الاستثمار ذات الفوائد والعوائد العالية، وتلك التي تضمن لهم ربحا وفوائد شهرية، إذ تسعى الكثير من البنوك إلى توفير شهادات استثمار ذات عائد وربح شهري كبير لاجتذاب العملاء لشراء شهادات الاستثمار خاصتهم، وتوفر شهادات الاستثمار عامل الأمان للمواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم.