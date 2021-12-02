موقف المدارس والجامعات حال انتشار وباء «أوميكرون»..«قرار رئيس الوزراء»

بعد 3 أيام فقط من صدور قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وبعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه في القانون رقم 125 لسنة 2021، ظهرت تساؤلات عديدة تحيط بموقف بعض المؤسسات والمنشآت حال انتشار الوباء، خاصة وأنّ العالم يشهد حاليًا فترة نشاط كبيرة لفيروس كورونا في موجهته الخامسة التي اجتاحت أكثر من دولة في أوروبا، وتسببت في إصابات اقتربت من 100 ألف في اليوم الواحد، فضلًا عن ظهور متحور «أوميكرون» الذي تم تصنيفه مع بداية ظهوره بـ«المقلق».

موقف المدارس حال انتشار الوباء

وحذرت منظمة الصحة العالمية من المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، وأكدت في تقاريرها منذ أيام أن «أوميكرون» من المرجح انتشاره على مستوى العالم، وهو ما يمثل خطرا مرتفعا للغاية، ثم عادت المنظمة في تقرير آخر أكدت خلاله أنّ بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» ليست بها حالات خطيرة.

وأعطى قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الحق لرئيس مجلس الوزراء، حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة؛ ومن بين تلك التدابير، موقف المدارس حيث إنها قد تشهد حال انتشار الوباء اتخاذ إجراءات سريعة بتعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس.

موقف الجامعات حال انتشار الوباء

وحول موقف الجامعات حال انتشار الوباء، الوضع لم يختلف عن وضع المدارس، فقد أعطى القانون الحق لرئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرارًا بتعطيل الدراسة في الجامعات سواء جزئيًا أو كليًا، حال انتشار وباء، وينطبق الأمر على المعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.