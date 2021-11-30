سيناريو تفشي الوباء: 7 إجراءات حكومية عاجلة منها الغلق والحجر والتعطيل

حالة من القلق تنتاب العالم والسبب هو متحور «أميكرون» الجديد، والذى حذرت منه منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكانت مصر من أوائل الدول التي سارعت في اتخاذ إجراءات متوازنة لمواجهة جائحة فيروس كورونا منذ ظهورها.

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

بالأمس صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 125 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والذى يتضمن حزمة من الإجراءات، هو ما اعتبره البعض أنه قد يكون السيناريو حال تفشي الوباء، فقد تضطر الدولة إلى تفعيل إجراءات حال ظهور حالات الإصابة بالمتحور الجديد «أميكرون».

ويحق لرئيس مجلس الوزراء بموجب هذا القانون وبعد موافقة مجلس الوزراء، حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار، وتستعرض «الوطن» أبرز التدابير التي قد يتم اتخاذها على النحو التالي:

تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات

- تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

ارتداء الكمامات إجباري للمواطنين

- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية؛ بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

تعطيل العمل في الوزارات والشركات

- تعطيل العمل جزئيا أو كليا في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.

- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها، وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

مستشفيات ميدانية مؤقتة

- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

غلق المحال العامة

- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

وقالت النائبة إيناس عبد الحيلم، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، لـ«الوطن»، إن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي وافق عليه المجلس، وصدق عليه الرئيس السيسي، هام للغاية، ويخول اللجنة الحكومية المشكلة بموجب القانون اتخاذ أي من هذه الإجراءات الاحترازية الطارئة، مشيدة بالتحركات الاستباقية للدولة منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا.