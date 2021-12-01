«الصحة»: لم تحدث أي حالة وفاة بـ«أوميكرون» حتى الآن.. وهذا مؤشر جيد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه ما زال الوقت مبكرًا للإجابة على الكثير من الأسئلة الخاصة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، مثل قدرة الفيروس على الإصابة بمرض شديد، أو هل التحور أكثر أو أقل مقاومة للمناعة المكتسبة من التلقيح، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة، لم يرد إلينا أو إلى منظمة الصحة العالمية، حالة وفاة بسبب هذا المتحور، وهذا يعتبر «مؤشرًا أوليًا جيدًا ولكنه يحتاج إلى تأكيد»، كما أنه حتى الآن لا يوجد إصابات شديدة بسبب الفيروس.

الفحص الجيني للعينات

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الأربعاء، أن الإجابة على كل هذه الأسئلة تحتاج إلى وقت، والدول تجري أبحاث ودراسات، وتوسع مظلة التطعيم، وتجري فحصًا جينيا للإصابات التي تُرصد، مشددًا على أن مصر تفعل هذه الأمور وقادرة على تنفيذها، موضحًا: «وسعنا دائرة الفحص الجيني في معامل وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية والمركز القومي للبحوث في أكثر من محافظة وزودنا كمان في المحافظات اللي عليها تردد سياحي، حتى نتأكد من أن هذه الإصابات ليست (أوميكرون) وهذه توصيات أصدرتها منظمة الصحة العالمية اليوم، ومصر تطبق هذه الأمور منذ الإبلاغ عن ظهور المتحور».

الدولة تكثف العمل على تطعيم المواطنين

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تعمل أيضًا على تكثيف حملة اللقاحات للمواطنين، واتخذت إجراءات مهمة لزيادة معدلات التطعيم مثل منع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية إلا بعد تلقي اللقاح، كما بدأت تطبيق استراتيجية أكثر توسعًا وهي التحرك لتطعيم المواطنين في أماكن التجمعات، مثل المترو وغيرها.