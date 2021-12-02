نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات تطوير قرية محلة أبو علي

أصدر الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الخميس، توجيهاته إلى اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة فعاليات مشروعات الجارية بنطاق قرية محلة أبو علي تلبية لرغبات المواطنين بنطاق مركز المحلة الكبرى.

نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات خدمية بقري المحلة

كما وجه نائب المحافظ في تعليماته خلال الجولة الميدانية، بإنهاء أعمال تطوير قرية محلة أبو على من خلال تغطية مصرف الشركة وإنشاء كورنيش على البحر الملاح وتدبيش بطول 700 متر تقريبا بداية من كوبري السكة الحديد و حتى كوبري مرور المحلة.

وأشار نائب محافظ الغربية، إلى أن هناك خطوات لاستكمال أعمال إعداد شارع الثورة بطوله 900 متر تقريبًا للرصف من خلال إقامة أرصفه جانبيه وتركيب الانترلوك بالأرصفة.

تجميل مدخل قرية الهياتم

وتابع نائب المحافظ، أعمال تطوير وتجميل مدخل قرية الهياتم، حيث تتم أعمال نظافه ورفع القمامة والإشغالات بداية من مدخل قرية الهياتم على طريق «المحله - طنطا» حتى عزبة قسم ثان الهياتم، بطول 1.5 كم تقريبًا مع تمهيد الطريق وتسويته بالجليدر، كما تم تجميل البوابة الخارجية وتزيينها بأعلام مصر خلال الفترة الجارية.

من ناحية أخرى أعطى اللواء حسين لبيب عطيه رئيس مركز ومدينة المحلة، تكليفاته إلى نوابه بسرعة إزالة مخالفة بناء بالتعدي على الأرض الزراعية في المهد بنطاق الوحدة المحلية لقرية الشهيدي.

حملات لإزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة

كما تم إزالة شدة خشبية لعمل سمل خرساني على مساحة 160متر مربع بقرية كفر البسطويسي، وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ناقش رئيس المدينة أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية 2021/2022م، فضلًا عن مشاركة كل من مسؤولي جهات المرافق المختلفة، وذلك للتنسيق في البدء بأعمال الرصف بالعديد من الطرق بقرى المركز حفاظًا على صالح المواطنين.