نائب محافظ الغربية: تلقينا أكثر من 141 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن الانتهاء من تلقي 141 ألفا و543 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 899 مليونا و357 ألف جنيه على مستوى الإدارات المحلية بقري ومراكز المحافظة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لافتا إلى أنه تم تجهيز لاستقبال طلبات التصالح في جميع المراكز التكنولوجية حتى نهاية العام الجاري، كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، وكذلك تم التنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، والإعلان عن جميع الإرشادات بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

وأضاف أن المحافظة خفضت أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين.

وشدد على استمرار جهود المراكز والمدن والأحياء في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى وبإشراف هشام أبو المكارم رئيس المركز والمدينة بتطهير موقف السيارات بقرية حانوت وكذلك الوحدة الصحية بالقرية ، كما تم تعقيم مواقف طنطا والمحلة والقاهرة التابعين للمركز والمدينة.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بتطهير مباني ديوان الوحدة المحلية ورش وتطهير موقف السيارات، ورش وتطهير المبني الإداري للوحدة المحلية بميت حواي والمصالح الحكومية بها، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتلك الأماكن.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود، بتطهير وتعقيم جراج الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وكذلك المواقف العمومية لنقل الركاب بنطاق المركز وموقف السرفيس الداخلي بالمدينة.