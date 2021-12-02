ضبط 143 ألف كيلو لحوم وفراخ وأسماك منتهية الصلاحية في الغربية

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية المدنية والشرطية والطب البيطري، للتفتيش على المحلات التجارية بالمحلة.

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري، على أهمية تدشين لجان من أطباء متخصصين، للتفتيش على مركز ومدينه المحلة الكبرى «حي أول، حي ثان»، وذلك لإحكام الرقابة البيطرية علة الأغذية ذات الأصل الحيواني ولجنة أخرى لإحكام الرقابة على محلات بيع وتداول الأدوية البيطرية.

تحرير مخالفات وإحالة للنيابة

وأسفرت تلك الحملة عن 4 محاضر وإجمالي الكمية المضبوطة 134.800 كجم وبيانها كالتالي 9 كجم لحوم وجمبري وأوراك رومي غير صالح للاستهلاك الأدمي، و102كجم كبدة وقطع لحوم ومفروم «سحب عينات»، برجر وسجق ومفروم 15.800 كجم بدون بيانات «سحب عينات»، 3 كجم أسماك جمبري غير صالح للاستهلاك الآدمي، 5 كجم شاورما لحوم ودواجن غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض علة النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.

تحرير 4 محاضر لبيع أدوية بيطيرية بدون ترخيص

كما نجحت لجنة الطب البيطري، في المرور على بعض محلات بيع وتداول الأدوية البيطرية والتأكد من مدى صلاحيه الأدوية المعروضة للاستهلاك الحيواني والاطلاع علي تراخيص هذه المحلات منها، وتم تحرير عدد 4 محاضر لعدم وجود التراخيص اللازمة.