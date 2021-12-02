«مياه أسيوط» تتابع الموقف التنفيذي للمقايسات الخاصة بالمواطنين

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمقايسات الخاصة بالمواطنين، الخاصة بمشروعات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وضمن المشروعات المنفذة ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بالشركة لزيادة نطاق الخدمة على مستوى المحافظة، ومشروع ISSIP2 والمنفذ ضمن قرض البنك الدولى بعدد 9 قرى ريفية على مستوى المحافظة بمركزي أسيوط والبداري، ومشروعات أخرى من جهات تمويلية متنوعة على مستوى المحافظة بشتى المراكز.

سرعة إنهاء الأعمال الجارية في مشروعات الصرف الصحي

وشدد «درة» أثناء الاجتماع على المهندسين المشرفين على كافة الجهات التنفيذية المنوط بها ضرورة نهو الأعمال الجارية بمشروعات المياه والصرف الصحي، على أهمية إنجاز تلك المشروعات بكافة مشتملاتها، والإنجاز في إتمام المقايسات الخاصة بالمواطنين وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات التي تقدمها تلك المشروعات في المواعيد المحددة لنهو الأعمال حتى ينعم المواطن الأسيوطي بجني ثمار كافة المرافق الخدمية.

إزالة أي صعوبات تحول دون الوصول إلى الهدف من المبادرة

وفي سياق متصل، شدد على أهمية حصر كافة المعوقات والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي صعوبات تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود الذي تسعى إليه المبادرة الرئاسية من تحقيق حياة كريمة، والتأكيد على تطوير شامل للقرية الريفية في جموع المحافظات الأمر الذي سيحقق تنمية مستدامة تتوافق مع رؤية مصر 2030.