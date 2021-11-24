«قطرة مياه تساوي حياة».. مسرحية بمدرسة إعدادية في أسيوط

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنشطة توعوية لطلاب المدارس استكمالاً للخطة التوعوية الموضوعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والموجهة لطلاب المدارس بمختلف أعمارهم، ليكونوا سفراء للمياه في البيئات المحيطة بهم.

وقال اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الخطة التوعوية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، فضلاً عن تعاون رجال الدين لتقديم الخطب والعظات في الكنائس والمساجد حول تحذير الأديان السماوية من إهدار المياه أو سوء استخدامها ودعوتها للحفاظ على هذا المورد الطبيعي الذي وهبه الله إلى جميع الكائنات الحية من أجل استمرار الحياة.

تفاعل الفريق مع الطلاب

وأوضح «درة» أن الفريق التوعوي تفاعل مع طلاب المدارس ومن بينهم مدرسة بني مر الإعدادية بنات بمركز الفتح، والذي بدأ لقاؤه بالطلاب بتقديم فكرة عامة للطالبات حول وأهم الإجراءات التي تتخذها الشركة لتنقية المياه والمراحل التى تمر بها، بداية من سحبها من نهر النيل مرورًا ببيارات العكرة والمروقات والمرشحات والخزانات الأرضية، حتى يتم ضخها في الشبكات المغذية لمختلف المناطق.

كما قدم الفريق مسرحية هادفة عن ضرورة الحفاظ على المياه للطالبات من خلال مسرح العرائس تحت شعار «نقطة مياه تساوى حياة»، وشاركت الطالبات في العرض المسرحي الذي قدمه فريق التوعية بالشركة لغرس فكرة حيوية من خلال شيء محبب لديهم فيكن أكثر بقاءً في نفوسهم.

توزيع الهدايا والبرشورات التوعوية

وأنهى الفريق التوعوي أنشطته التوعوية مع الطالبات بتوزيع الهدايا والبرشورات التوعوية، وتقدمت إدارة المدرسة بالفكر للفريق التوعوي، بشهادة شكر وتقدير لفريق التوعية على ما قدموا من جهد لإسعاد الطالبات وغرس قيمة جوهرية لسفراء المياه، ما يضمن بقاؤها لللأجيال القادمة.