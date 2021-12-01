«مياه أسيوط»: إصلاح كسر خط طرد أبوخرص في أبوتيج

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي (500 مم GRP) بقرية أبوخرص التابعة لمركز أبوتيج، والخاص بمحطة رفع صرف صحي أبوخرص، والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم استلامها بصورة مبدئية خلال الأشهر الماضية، وذلك نظرا لحدوث كسر نتيجة أعمال حفر بالحفار التابع للوحدة المحلية عن طريق مقاول، وتوجه فريق الصيانة بالشركة لاحتواء الموقف سريعا.

وتابع اللواء المهندس هشام درة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، الحدث من موقعه على الطبيعة، مشددا على أهمية التعامل مع الموقف بكل دقه وسرعة.

تشكيل فريق عمل

على الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص ومدرب على التعامل مع ذلك النوع من الكسور والدفع بسيارات الكسح وتجهيز معدات الشركة اللازمة لأعمال الحفر، فضلا عن عدد 1 وصلة ماسورة قطر 500 مم GRP، وعدد 2 جيبولت 500 مم، لاحتواء الموقف والتمكن من الإصلاح دون الاضطرار لقطع المياه وإعادة ضخ المياه للمواطنين بعد الاصلاح.

غلق المياه الحل الأخير للإصلاح

ونوه «درة» على فريق العمل بوضع قرار غلق المياه الحل الأخير من ضمن عدة حلول وبدائل للإصلاح، لعدم تأثر المواطنين بالكسر، حرصا من الشركة على تقديم أعلى مستوى من الخدمات التي تعد بمثابة مؤشرات للنجاح، مؤكدا أنه تم الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد طبقا للمخطط لوقت الإصلاح المتوقع، كما أشاد بسرعة الأداء واتخاذ القرار لإنهاء الـعمال على أتم وجه دون قطع المياه.