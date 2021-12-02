تحذير مناخي: شتاء مصر تغير.. سيكون قارس البرودة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بداية من اليوم سيحدث انخفاض كبير ومتسارع في درجات الحرارة، ويستمر حتى 10 ديسمبر 2021 ليسود طقس شتوي صريح مع توقعات بثوران البحر، مؤكدا على أن شتاء مصر تغير إلى الانخفاض وبناء على توقعات النماذج المناخية فإن الشتاء هذا العام سيكون قارس البرودة على غير المعتاد.

وأضاف فهيم لـ«الوطن» أن ما يحدث من اضطرابات مناخية خلال المرحلة الحالية من تساقط للأمطار في أماكن متفرقة إلى موجات الصقيع وتساقط البرد في محافظة أسوان، يعود إلى ظاهرتين مناخيتين مؤثرتان بقوة على المناخ وهما «النينو واللانينا».

ظاهرة النينو بدأت في الانتهاء

أكد فهيم على أن العالم أوشك على الخروج من تأثيرات ظاهرة «النينو»، المتسببة في رفع درجة الحرارة، والتي بدأت عام 2015، وفي المقابل فإن ظاهرة اللانينا بدأت تتعاقب في موجة جديدة، الأمر الذي يشير إلى بدء انخفاض درجة الحرارة على سطح الأرض خلال المواسم الزراعية القريبة.

وأوضح أن ظاهرة النينو هي ارتفاع في درجة حرارة الأرض وتحدث عادة في وسط وشرق مياه المحيط الهادي في منطقة خط الاستواء وبدرجات أعلى من المعدلات وتتكرر كل بضع سنوات، أما ظاهرة اللانينا، فهي تؤدي إلى تأثيرات معاكسة تماماً لظاهرة النينو وتتمثل في انخفاض درجة حرارة المياه السطحية وبرودة الطقس نسبياً في أكثر من منطقة عبر العالم.

رياح قطبية تصل مصر قادمة من أيسلندا

وأشار إلى أن مصر معرضة إلى اندفاع كتل باردة ومنخفضات عبر شرق أوروبا نحو منطقة الشرق المتوسط لتحظى مصر بالأمطار والثلوج على دفعات، كما أن هناك فرص لبناء منطقة ضغط جوي مرتفع قد تمتد لتشمل حوض البحر المتوسط كاملاً لنتأثر بأجواء مشمسة قد تكون دافئة أو باردة ولكن أقرب إلى الجفاف بشكل عام.