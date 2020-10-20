خبير مناخ: طقس مصر لم يعد "حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء"

قال الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية ووكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن قطاع الزراعة فى مصر متماسك، والوزارة تقوم بجهود مهمة في مواجهة التغييرات المناخية.

وأضاف فهيم، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولي، إن ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية وليس لها علاقة بمصر أو أي منطقة بعينها.

وأوضح: "زمان كان الشتاء بيبدأ في أواخر سبتمبر، وفي شهر أكتوبر بيبقي الجو شتاء، والفلاحين والمزارعين عارفين كويس أن الجو اتغير، لأنه رابط نفسه بالزرع وشايف أن مواعيد الزراعة بتاعة زمان لا تصلح، وحتى الأصناف المزروعة، فالفلاح أكثر شخص خبير بأن هناك تغير في الجو".

وأكد فيهم، أن "هناك تغيرا فعليا في الجو، ولم يعد الجو في مصر حار جاف صيفا، دافيء ممطر شتاء، بل أصبح لا يعترف بالأرقام الفلكية القديمة الخاصة بالمناخ سواء في مصر أو خارجها، وبالتالي هناك تغير واضح في المناخ، وهذا التغير يستلزم بأن تتغير الكثير من الأشياء سواء على مستوي سلوكنا، أو إجراءات وممارسات المزارع، لأنه أكثر شخص يتعامل مع نبات وأكثر الأشخاص ارتباطا بالجو".

وتابع بأن فصل الخريف انتقالي، و"كان بيأهل الأرض أنها تنتقل من حر واستنزاف الصيف إلي برد الشتاء، فالخريف فصل انتقالي ومش مفترض أن يكون في أمطار والتقلبات المناخية لا تكون حادة للغاية، لأنه فصل انتقالي".

وأكمل فهيم: "لكن ما هو متوقع وبناء على موضوع التغيرات المناخية فهناك بعض التقلبات وعدم استقرار في الطقس بدءا من اليوم، لكن ستبدأ من الساحل الشمالي الغربي، السلوم، سيوة، في صورة حدوث مطر خفيف، وبعد ذلك تبدأ هذه الأمطار تشتد وتتجه نواحي الداخل، وستنتهي حالة عدم الاستقرار يوم الأحد القادم".

وأشار أستاذ التغيرات المناخية، إلى أن القاهرة سيكون بها أمطار خفيفة يوم الجمعة، ومن المحتمل أن تكون هناك أمطار قد تصل إلى غزيرة ورعيدة يوم السبت، سواء على القاهرة أو مناطق كثيرة من الوجه البحري، وستنتقل إلى سيناء أيضا، ومن المحتمل أن تحدث ما يسمي بالجريان السطحي أو السيول في وسط وشمال سيناء.

وذكر فيهم، أن درجة الحرارة ستنكسر فعليا منتصف الليل وصباح الغد، وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس، والاستعداد هذه الموجة، مضيفا: "فصل الخريف تمرد الآن".