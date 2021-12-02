ميناء الإسكندرية تفتح البوغازي بعد استقرار موج البحر نسبيا

قررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، إعادة فتح البوغاز في تمام الساعة التاسعة وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ميناء الإسكندرية تفتح البوغازي بعد استقرار موج البحر

وقد وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة ميناء الإسكندرية، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

ارتفاع موج البحر في الإسكندرية

وشهد موج البحر ارتفاعًا، حيث بلغ اليوم ما بين 3.5 إلى 4 أمتار، وذلك بعد هدوءه نسبياً عن أمس الأربعاء، وما زالت المحافظة في حالة تأهب شديد من أجل نوة قاسم التي ضربت المدينة بالأمس برياح شديدة تسببت في تكاثر السحب على المحافظة مع زيادة سرعة الرياح تسببت في إغلاق البوغازي ليوم واحد.

نوة قاسم في الإسكندرية

واجتاحت مدينة الإسكندرية، أمس نوة قاسم برياح جنوبية غربية شديدة وهى من النوات الممطرة والشديدة التي تجتاح المدينة الساحلية، حيث من المقرر تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على المحافظة مع استمرار ارتفاع موج البحر.

وتسبب موج البحر في غرق الكثير من الشوارع أولها منطقة المكس بالعجمي ومنطقة بئر مسعود بميامي ونادي المهندسين بمنطقة جليم شرق الإسكندرية.