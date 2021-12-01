أمواج البحر العاتية تصيب فتاة بكسر في الإسكندرية.. وأبناء المدينة يتحدون الطبيعة

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً، بكسر في القدم الأيمن بعد إصابتها بحجر قذفته أمواج البحر العاتية في الإسكندرية، أثناء وقوفها لالتقاطها صورا لأمواج البحر المرتفعة.

وتشهد مدينة الإسكندرية اليوم الأربعاء طقسا متقلبا، حيث تسبب نشاط الرياح في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، ووصلت الأمواج إلى 5 أمتار، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على المدينة الساحلية وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة.

بلاغ لغرفة الإسعاف

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف في الإسكندرية، بلاغا بإصابة فتاة بنزيف في طريق الكورنيش منطقة لوران شرق الإسكندرية، وتبين بسقوط حجر سقوط حجر على قدم شابة مما تسبب في كسرها وتم نقلها إلى «مبرة العصافرة».

وتبين بعد الفحص أن الفتاة تدعى روان عوض، 20 سنة، من كفر الدوار وأصيبت بكسر في القدم الأيمن وتم إسعافها داخل المستشفى.

المواطنون يتحدون الأمواج العاتية

وعلى الرغم من ارتفاع موج البحر لـ5 أمتار وتواجد سيارات الصرف الصحي استعدادا للتعامل مع الطوارئ، إلا أن أهالي الإسكندرانية وزوار المدينة وقفوا بطول طريق الكورنيش لالتقاط الصور التذكارية مع أمواج البحر.

كان رئيس شركة الصرف الصحي، رفع حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء الأمس على كافة أنحاء المحافظة، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي «شنايش» بها مشكلات على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي.