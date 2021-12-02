إصابة 3 بحادث سير وطعنة بألة حادة لشاب في شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء عدة حوادث سير ومشاجرات خلال الساعات القليلة الماضية، تم تسجيلها بمديرية الصحة والجهات المعنية للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصول مصاب لمستشفى العريش العام بطعنة بالصدر

وصل مستشفى العريش العام أحد الشاب بحالة أعياء شديدة بعد تعرضه لعملية طعن بأداة حادة من سائق، بعد ملاسنة بينهما في موقف السيارات العام، تحولت إلى اشتباك بالأيدي، ليقوم السائق على أثرها طعن الشاب في صدره بأداة حادة، نقل على اثرها إلى مستشفى العريش العام

وقال مصدر طبي في مستشفى العريش العام، إن شاب يدعى «م. حسن» 30 عامًا، وصل إلى قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام به طعنة نافذة بالصدر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للحالة التي تخضع للملاحظة في قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمستشفى العريش، بلاغًا بالحادث، وجاري التحقيق في الواقعة وضبط السائق المتهم.

إصابة 3 بحادث سير على الطريق الدولي بين العريش والقنطرة شرق

وفى حادث أخر، وقع تصادم على الطريق الدولي العام بين العريش والقنطرة شرق، قبالة بئر العبد على الطريق الساحلي.

حيث تلقت مديرية أمن شمال سيناء وهيئة الإسعاف بلاغًا بإصابة 3 أشخاص، بينهم فلسطيني نتيجة تصادم سيارة تحمل فلسطينيين وسيارة ملاكي بالقرب من قرية التلول قبل بئر العبد بقرابة 30 كم.

وأكدت المصادر الطبية بمستشفى العريش، في بيان لها، أن المصابين هم: «جمعة محمود جمعة» من العريش، و«محمد يعقوب إسماعيل الطويل»، فلسطيني الجنسية، و«حسام علم الدين عبد الواحد» من الجيزة.

وتم نقل المصابين لمستشفى العريش العام، وبحسب القسم الطبي باستقبال المستشفى، أكد أن الإصابات متوسطة، ما بين رضوض وكدمات متفرقة بالجسد، وحرر محضر بالواقعة.