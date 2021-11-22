ولي أمر يدهن مدرسة دون مقابل مادي في العريش «صور»

تبرع أحد أولياء الأمور بمدرسة أبو حنيفة الابتدائية في العريش لدهان المدرسة هدية منه للتلاميذ في لفتة إنسانية منه، بعد أن قام المجلس الأمناء بإحضار أدوات الدهان، وبعد انتهائه قدمت الإدارة الشكر له على مجهوده في تزيين الفصول.

تبرع بدهان فصلين وصالة المدرسة

قال فرج عروج رئيس مجلس الأمناء بمدرسة أبو حنيفة الابتدائية، إن حسين نبيل الكاشف أحد أولياء الأمور ووالد طالبة بالصف الأول الابتدائي تبرع بدهان فصلين وصالة المدرسة بالكامل دون مقابل مادي، بعد أن قام مجلس الأمناء بإحضار الدهانات المطلوبة، مضيفا «أن ولي الأمر دائما له مساهمات عديدة في المدرسة، وقام بنفسه بطلاء المدرسة بشكل زخرفي رائع دون انتظار الثناء من أحد».

وكانت قدمت إدارة المدرسة الشكر لولي الأمر من خلال وضع صوره على الصفحة الرسمية للمدرسة بصفحات التواصل الاجتماعي.

انتظام الدراسة بشكل طبيعي بمدارس وإدارات شمال سيناء

وكانت انتظمت اليوم الاثنين، العملية التعليمية بشكل طبيعي، بعد إجازة أمس الأحد، التي أقرها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ«الوطن» أن الدراسة انتظمت بشكل طبيعي اليوم، وأن جميع المدارس قد عملت بشكل عادي، في حضور التلاميذ والمدرسين والموظفين والإداريين بإدارات العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ووسط سيناء.

هذا وعمل قسم الصيانة بكهرباء العريش على إصلاح أعمدة الكهرباء والأسلاك المتلامسة التي تتسبب في ماس كهربائي للتلاميذ أو المارة في الشوارع.