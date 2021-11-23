عودة الحياة إلى العريش بعد انتهاء موجة الأمطار

عادت الحياة بشكل طبيعي إلى قرى ومدن شمال سيناء، بعد انتهاء الموجة الشتوية الباردة وتساقط الآمطار الغزير الذي شهدته المحافظة لمدة 3 أيام متوالية.

وواصل اليوم مجلس مدينة العريش تنظيف الشوارع، والعمل على إزالة آثار المياه من الرمال والقاذورات بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

عمال النظافة يمشطون الشوارع الرئيسية والفرعية

انطلقت سيارات جمع القمامة والعاملين بشركة النظافة لتمشيط شارعي 23 يوليو و26 مايو وطريق البريد مول القصاص وشارع البحر، والمناطق الأخرى التى شهدت مياه راكدة تجمعت فيها آثار القمامة.

عودة الباعة الجائلين إلى سوق السمك

وعاد الباعة الجائلون إلى أماكنهم بمنطقة سوق السمك بوسط مدينة العريش، فيما قامت المحال الخارجية لسوق السمك بفتح أبوابها بشكل طبيعي.

صيانة الكهرباء وعودة التيار لجميع المناطق

وفي سياق آخر واصلت شركة الكهرباء بمدينة العريش، اليوم، تركيب الآسلاك التي انقطعت والأخرى التي تم فصلها خوفا من الماس الكهربائي بسبب غزارة الآمطار.

وعاد التيار الكهربائي لجميع المناطق بأحياء العريش الجنوبية ومنطقة أبني بيك ومنطقة الزهور والسمران والشوربجي وشارع أسيوط.