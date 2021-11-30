عاجل.. تعليم شمال سيناء تنفي تسمم 5 طلاب بسبب الوجبة المدرسية

نفت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الأخبار المتناقلة بشأن تسمم 5 طلاب بعد تناولهم الوجبة المدرسية، وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان له، إن ما أصاب الطلاب الذين شعروا بإعياء وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام، ليس له علاقة على الآطلاق بالوجبة المدرسية، بل على الأرجح لشرائهم وجبة من خارج المدرسة.

وأضاف «رضوان»، أنه تم إخطار مديرية أمن شمال سيناء بالواقعة، والتى بدأت التحقيق بالفعل مع الطلاب الخمسة، والذين أكدوا عدم تناولهم للآغذية المدرسية، وتناولهم وجبات أخرى تم شراءها من خارج المدرسة.

رضوان يدعو نشطاء التواصل الآجتماعى عدم نشر أخبار غير دقيقة

ودعا «رضوان»، رواد مواقع التواصل الآجتماعى بشمال سيناء، التريث دائما وعدم التسرع فى نشر الأخبار، وعدم نشر الأخبار المغلوطة أو غير المتأكد من صحتها، واللجوء إلى المصادر الرئيسية فى مديرية التربية والتعليم أو المديريات والهيئات والجهات الرقابية الأخرى للتأكد من الأخبار.

وكان قد تناقل نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى، نبأ تسمم 5 تلاميذ بمدرسة العريش الإعدادية للبنين، بعد تناولهم وجبة التغذية المدرسية، وهو الأمر الذي نفاه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

مديرية التربية والتعليم تواصل توزيع الأغذية المدرسية على تلاميذ المدارس

هذا وواصلت الجهات المسؤلية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، توزيع الآغذية المدرسية على طلاب المدارس بإدارات المحافظة الست، ولم يتم تسجيل أى حالات إعياء على التلاميذ أو طلاب المدارس بسبب تناول التغذية المدرسية حتى الآن.