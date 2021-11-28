مضاعفة إنتاج الأسماك بشمال سيناء بعد فتح بحر العريش وبحيرة البردويل

دخلت محافظة شمال سيناء في عملية الإنتاج اليومي من الأسماك الطازجة والأصناف العالمية المعدة للتصدير بعد الاكتفاء الذاتي في المحافظة وزيادة الإنتاج.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال لقاءه بأهالي بئر العبد، في إطار البرنامج الرئاسي «حياة كريمة» بإحد قرى غرب العريش، أن فتح بحر العريش أمام حركة الصيد وتشغيل بحيرة البردويل زاد من كميات الصيد الموجودة بنسبة كبيرة، لتكون بذلك شمال سيناء من المناطق المصدرة للأسماك النوعية الطازجة.

محافظ شمال سيناء يوصي بضرورة التزام الصيادين بالتعليمات

وأكد المحافظ على ضرورة أن يكون هناك التزام كامل من الصيادين بالتعليمات الخاصة بالصيد سواء في العريش أو بئر العبد، وفقا للجهات المعنية والثروة السمكية، ومنها الالتزام الكامل بفترات وقف الصيد داخل البحيرة حفاظا على زريعة الأسماك ولنمو الأسماك الصغيرة وتنمية الثروة السمكية، والأنواع السمكية الموجودة على شواطئ المحافظة.

زيادة الإنتاج في بحيرة البردويل العام الحالي

وأشار إلى أنه تمت زيادة إنتاج الأسماك من البحيرة، في الموسم الحالي، بنحو 17 ألف طن من مختلف الأنواع عن الموسم الماضي، وذلك بفضل الالتزام بالتعليمات وزيادة فترات الصيد المسموح بها داخل البحيرة، ناهيك عن دخول إنتاج أسماك ميناء العريش إلى الأسواق، لصيد وبيع الأنواع العالمية بسعر معتدل مثل البوري والدنيس والأنواع الأخرى.

البدء الفعلي لعملية الصيد بميناء العريش

وكان سامي الهواري، مدير فرع الثروة السمكية في سيناء، قد أكد في بيان سابق له، أنه تم البدء الفعلي في دخول مراكب الصيد لميناء العريش، والعمل على رفع معاناة الصيادين، بداية بعدد 11 مركبا كانت جاهزة بالأوراق والتصاريح والمعدات، على أن تشهد الأيام المقبلة دخول باقي الصيادين لميناء العريش لاستئناف حركة الصيد.