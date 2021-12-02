بصورة البطاقة فقط.. كيف تحصل على قرض المليون ونصف دون الحاجة إلى ضامن؟

في كثير من الأحيان، قد يلجأ العديد من الأشخاص الذين لم يكن لديهم مهنة أو وظيفة ثابتة إلى الاقتراض من أشخاص آخرين، ولذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، سواء كان ذلك بشراء شيء ضروري، للمنزل والأسرة، أو لإجراء عملية جراحية لأحد أفراد الأسرة، اعتقادا منهم أن البنوك لا تقرض إلا الموظفين فقط، ولكن هناك عدد من البنوك تحرص على منح القروض الشخصية لأصحاب المهن الحرة لمساعدتهم.

ويقدم البنك الأهلي المصري لأصحاب المهن الحرة فرصة الحصول على قرض شخصي، بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه، دون الحاجة إلى ضامن لذلك، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيفية حصول أصحاب المهن الحرة على قرض الـ2 مليون والشروط الخطوات المطلوبة لذلك، وفق حديث خدمة عملاء البنك الأهلي المصري لـ«الوطن»، كالتالي:

مميزات حصول أصحاب المهن الحرة على قرض الـمليون ونصف

- يمنح البنك الأهلي المصري لعملائه فرصة حصول أصحاب المهن الحرة على قرض المليون ونصف، وتصل قيمة القرض إلى 2 مليون للأطباء.

- يمنح البنك لعملائه فرصة تسديد قيمة القرض لمدة تصل إلى 7 سنوات.

- كما يتيح البنك للعميل الراغب في الحصول على قرض المليون فرصة الحصول عليه دون ضامن.

- يمنح البنك للحاصلين على القرض الشخصي تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا طوال مدة القرض.

الشروط المطلوبة لحصول أصحاب المهن الحرة على قرض المليون ونصف

- حدد البنك الأهلي المصري للراغبين في الحصول على قرض المليون ونصف أن يكون حد أدنى عامين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل، أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

- يجب ألا يقل عمر الراغب في الحصول على قرض المليون ونصف عن 21 عاما.

- كما يجب ألا يزيد سن الراغب في الحصول على قرض المليون ونصف عن سن 65 عاما.

المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المهن الحرة على قرض المليون ونصف

- يقدم الراغب في الحصول على قرض المليون ونصف صورة من البطاقة الشخصية.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط الخاص بالراغب في الحصول على القرض.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية، موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر، بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء، ويكون ذلك لأصحاب الأعمال.

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.